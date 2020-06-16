Год после нападения на оператора харьковского телеканала. Почему дело не дошло до реального рассмотрения в суде?

В Апелляционном суде Харькова сегодня рассматривают жалобу прокурора на решение судьи Киевского райсуда. На последнем подготовительном заседании - 11 февраля - дело об избиении оператора Вадима Макарюка вернули в прокуратуру.

Виктор Попрас, судья

Є неконкретними та такими, що порушують права обвинувачених на захист, оскільки з тексту обвинувального акту не зрозуміло склад осіб, які заподіяли Макарюку легкі тілесні ушкодження та спричинили розлад здоров’я. Порушенням права обвинувачених на захист є також, що в обвинувальному акті не зазначено, якими документами посвідчувався статус Макарюка як журналіста

В июне прошлого года во время съемки на территории рынка “Барабашово” группа молодых людей напала и жестоко избила оператора одного из харьковских телеканалов Вадима Макарюка. После этого его с многочисленными ушибами доставили в больницу. К тому же медики диагностировали у него инсульт. Вследствие травм оператор получил вторую группу инвалидности. Полиция задержала четырех мужчин - Илью Алешкина, Олега Радченко, Михаил Базалея и Сергея Козлюка.

Вадим Макарюк, пострадавший оператор

Вообще в принципе год прошел уже, больше года и дело еще не сдвинулось. Дело фактически находится на том же самом этапе. То есть, по сути дела не перешли еще даже к рассмотрению. Это просто, мягко говоря, ну удивляет меня

Адвокат обвиняемых Евгений Самойлов говорит, о затягивании речь не идет. Решение судьи Киевского райсуда - законное, а его подзащитных вообще нужно оправдать.

Евгений Самойлов, адвокат обвиняемых

Хочу звернути увагу, що в суді першої інстанції я також наполягав, щоб обвинувальний акт розглядався. Тому що я вважаю, що суд повинен розглянути обвинувальний акт та постановити вирок, яким буде виправдано обвинувачених. Але я також згоден з даним судовим рішенням, тому що рішення є законним та обгрунтованим

Впрочем, по словам прокурора Руслана Чуба, обвинительный акт не требует доработки, является полным и конкретным. Поэтому, полностью соответствует требованиям действующего законодательства. Поэтому просит суд отменить постановление Киевского райсуда.

Руслан Чуб, прокурор

Ухвалою Київського районного суду міста Харкова безпідставно та незаконно повернуто обвинувальний акт прокурору, як на мою думку, то вказаний обвинувальний акт повністю відповідає вимогам чинного законодавства. Основні доводи мої, тому що суд першої інстанції посилався на ті норми закону, які взагалі відсутні

Председательствующий судья Анатолий Люшня объявляет резолютивную часть постановления - апелляционную жалобу прокурора удовлетворить - решение Киевского райсуда - отменить.

Адвокат пострадавшего оператора Сергей Перепелица говорит, такое решение полностью соответствует норме закона. Ведь обвинительный акт соответствует требованиям, которые к нему относятся.

Сергей Перепелица, адвокат пострадавшего оператора

Ми повинні вже якнайскоріше перейти до судового розгляду для того, щоб особи, які будуть винні, вони повинні бути покарані. І ми все ж таки сподіваємося на те, що вирок буде справедливий і буде певна сатисфакція для потерпілого. На нашу думку, обвинувачення сформульоване, воно є конкретним, і жодних порушень прав обвинувачених на даний час, як стверджує сторона захисту, немає. Всі питання, які є, які зараз ставляться, вони будуть вирішені під час судового розгляду

Полный текст постановления будет размещен через пять дней. После этого дело поступит к другому судье Киевского районного суда.

Агентство Телевидения Новости