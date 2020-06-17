Где в Харькове сегодня отключили воду: список адресов
Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
пр. Людвига Свободы, 20 (п. №4,5,6), 24, ул. Ахсарова, 13 (п. №8, стояк), ул. Алексеевская, 14-б (п. №1, стояк) до 20:00 17.06.20 г.
А также:
Индустриальный район:
пр. Индустриальный (Фрунзе), 7(п. №1, стояк) до 20:00 18.06.20 г.
Московский район:
ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 17.06.20 г.
Новобаварский район:
ул. Петра Болбочана (Клапцова), 3 (стояк), пр. Ново-Баварский (Ильича), 117 (п. №2), ул. Кибальчича, 21 (п. №1, стояк) до 20:00 17.06.20 г.
Основянский район:
ул. Воскресенская (Урицкого), 29 (п. №2, стояк) до 20:00 17.06.20 г.
Слободской район:
ул. Киргизская, 5 (п. №2) до 20:00 17.06.20 г.