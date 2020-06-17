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Где в Харькове сегодня отключили воду: список адресов

Где в Харькове сегодня отключили воду: список адресов

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:  

пр. Людвига Свободы, 20 (п. №4,5,6), 24, ул. Ахсарова, 13 (п. №8, стояк), ул. Алексеевская, 14-б (п. №1, стояк) до 20:00 17.06.20 г.

А также:

Индустриальный район:

пр. Индустриальный (Фрунзе), 7(п. №1, стояк) до 20:00 18.06.20 г.

Московский район:

ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 17.06.20 г.

Новобаварский район:

ул. Петра Болбочана (Клапцова), 3 (стояк), пр. Ново-Баварский (Ильича), 117 (п. №2), ул. Кибальчича, 21 (п. №1, стояк) до 20:00 17.06.20 г.

Основянский район:

ул. Воскресенская (Урицкого), 29 (п. №2, стояк) до 20:00 17.06.20 г.

Слободской район:

ул. Киргизская, 5 (п. №2) до 20:00 17.06.20 г.

 

Агентство Телевидения Новости

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