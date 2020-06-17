Харьковщина вошла в тройку лидеров по выполнению противоэпидемических мероприятий

Правительство провело проверку областных государственных администраций на предмет выполнения решений Кабинета министров и Премьер-министра Украины по предотвращению распространения на территории Украины COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщила заместитель Министра развития громад и территорий Анна Коваленко.

Она отметила, что по результатам проверки на основе суммарной оценки выполнения поручений правительства и премьер-министра был составлен рейтинг облгосадминистраций. Все области оценивались по пятибалльной шкале по семи показателям. Эти показатели были разделены по двум большими направлениям: выполнение поручений правительства и выполнения поручений премьер-министра.

В частности, осуществлялся мониторинг выполнения таких решений правительства:

- соблюдение режима въезда-выезда из областей;

- ситуация с обеспечением обсервации;

- ситуация в больницах по выплатам зарплат;

- социальная защита во время карантина.

Также осуществляется мониторинг выполнения таких решений премьер-министра:

- соответствие решений местных комиссий техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решениям Государственной комиссии и региональных комиссий ТЭБ и ЧС;

- организация и проведение дезинфекционных мероприятий в регионах;

- обеспечение ПЦР-тестирования населения на коронавирус.

Максимальная оценка, которую могла получить область, в целом составляла 35 баллов. В результате оценки Харьковская область вошла в первую тройку среди регионов с показателем 25 баллов. Впереди - Луганская (31 балл) и Хмельницкая (27 баллов) области.

Наихудшие показатели выполнения противоэпидемических мероприятий - в Черниговской, Волынской и Тернопольской (по 15 баллов), Запорожской (14) и Львовской (13) областях.

Агентство Телевидения Новости