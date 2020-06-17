Ущерб на сумму более 1 млн грн: двум чиновникам завода «Электротяжмаш» сообщено о подозрении

Представителю высшего руководства ГП «Завод «Электротяжмаш» сообщено о подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия), а также одному из директоров - в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК Украины (растрата чужого имущества должностным лицом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенное в крупном размере).

По информации прокурора области Александра Фильчакова, в ходе досудебного расследования установлено, что между заводом и предприятием, расположенным в Лондоне, заключен договор на поставку оборудования. В период с декабря 2019 по апрель 2020 один из директоров этого предприятия, согласовывая поставки тягового агрегата, достоверно знал, что его плановая себестоимость и фактическая стоимость производства выше цены продажи.

Несмотря на то, что представителю высшего руководства завода было известно о данном факте, ое, недобросовестно относясь к своим служебным обязанностям, подписал спецификацию и дополнительное соглашение, согласно которым предусмотрена поставка агрегата покупателю по заниженной цене.

В дальнейшем один из директоров «Электротяжмаша» подписал две международные товарно-транспортные накладные, согласно которым предприятие отгрузило четыре единицы тягового агрегата в пользу иностранного предприятия. При этом установлено, что конечным грузополучателем является Брянский машиностроительный завод, который является крупнейшим производителем маневровых и магистральных тепловозов в Российской Федерации. Общая сумма ущерба, который причинен предприятию, составляет почти 1 млн 200 тыс. грн.

Топ-чиновнику завода, который подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Санкция ч. 4 ст. 191 УК Украины, по которой сообщено о подозрении директору предприятия, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Вопрос об избрании меры пресечения двум указанным лицам и отстранения от занимаемых должностей решается.

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