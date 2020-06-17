В части Новобаварского и Холодногорского районов сутки не будет воды

В связи с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей, с 8:00 18 июня до 8:00 19 июня будет прекращено водоснабжение в части Новобаварского и Холодногорского районов.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды не будет в части Новобаварского района, ограниченной ул. Полтавский Шлях, железнодорожным полотном, ул. Большой Гончаровской, ул. Конторской, железнодорожным полотном, ул. Академика Богомольца, ул. Москалевской, пер. Кубраковским, ул. Селянской, рекой Лопань.

Также подачу воды прекратят в части Холодногорского района, ограниченной ул. Полтавский Шлях, ул. Левченко и железнодорожным полотном.

При этом водоснабжение части Холодногорского района, ограниченной ул. Полтавский Шлях, ул. Евгения Котляра, ул. Чеботарской, рекой Лопань, будет осуществляться с пониженным давлением.

Со списком всех адресов можно ознакомиться здесь. Телефон для справок: 15-33.

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