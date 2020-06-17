Загорает, читая книгу - так отбывает свое наказание виновница смертельного ДТП Зайцева

В сети появились фото отбывания наказания осужденной за смертельный наезд на 6 людей в Харькове Елены Зайцевой. Фото опубликовала на своей странице в Facebook Александра Заграничная. В комментарии изданию "Обозреватель" администрация колонии подтвердила их достоверность.

«На фото убийца Зайцева и еще одна мажорка на имя Валя. Вот так отбывают наказания те, у кого есть деньги, и те, у кого их нет», – написала женщина, проиллюстрировав разницу снимком будней других осужденных.

По словам начальника Покровского исправительного центра №79 Инны Мыцюк, Зайцева находится в отличных от других условиях, поскольку отбывает наказание в секторе тех, кого осудили за преступления по неосторожности.

«Они полностью изолированы от других осужденных. Всего в секторе, вместе с Зайцевой, их шестеро», – пояснила она, добавив, что такие осужденные не могут свободно передвигаться по территории учреждения, потому что это запрещено законодательно.

«Они постоянно находятся только в секторе, у них свой маленький прогулочный двор. Не могут иметь при себе мобильные, а телефонные разговоры разрешены только в дежурной части, под присмотром администрации», – добавила Мицюк.

Как сообщалсь, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49 -летний Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. В результате ДТП на месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными в совершении ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроками по 10 лет каждому с лишением права управлять автомобильными средствами на три года. Зайцева, ее защитник Юлия Плетнева и адвокат Дронова Сергей Перепелица подали апелляционные жалобы на приговор суда.

14 августа Харьковский апелляционный суд рассматривал жалобы на приговор Киевского райсуда относительно Зайцевой и Дронова. В частности, адвокат Зайцевой просила суд смягчить подзащитной наказание до пяти лет лишения свободы с освобождением от наказания с испытательным сроком, продолжительность которого должен определить суд.

Адвокат Дронова требовал закрыть уголовное производство против своего подзащитного. Суд не удовлетворил апелляционные жалобы и оставил приговор в силе. Однако суд частично удовлетворил ходатайство защиты, определив обоим виновникам ДТП возмещение гражданских исков пострадавших в результате аварии в равных долях, тогда как суд первой инстанции определил солидарное возмещение.

Агентство Телевидения Новости