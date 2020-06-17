Потерял сознание во время движения: в Харькове спасли водителя такси (Видео)

О том, что сегодня утром на Клочковской во время движения таксист потерял сознание, написали очевидцы в одном из харьковских пабликов.

«Водителю Жигулей стало плохо за рулем и он потерял сознание прямо во время движения. Водитель ехавшего рядом авто увидел эту ситуацию, вышел из своей машины, догнал Жигули и остановил. На место сразу вызвали скорую, с мужчиной все хорошо», - сказано в сообщении.





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