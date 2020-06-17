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Украина получила от США противотанковые ракеты, боеприпасы и рации на $60 миллионов

Украина получила от США противотанковые ракеты, боеприпасы и рации на $60 миллионов

Управление военного сотрудничества посольства США получило оборудование на более 60 миллионов долларов для нужд военных и передало их украинским партнерам. Об этом сообщает Посольство США в Украине на странице Facebook.

«Помощь США в сфере безопасности и сотрудничество с Украиной во время COVID-19 продолжаются! Вчера Управление военного сотрудничества посольства США получило оборудование на более 60 миллонов долларов для передачи украинским партнерам, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin», - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что США и далее стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии.

Агентство Телевидения Новости

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