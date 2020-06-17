В Харькове прикрыли неонацистский радикальный центр

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность неонацистского радикального центра, который возглавлял гражданин России. Следственные действия одновременно проходили в Киеве и Харькове. Об этом сообщили в СБУ.

По данным предварительного следствия, участники группы являются последователями идеологии австралийского террориста Брентона Тарранта, который пропагандирует этнический и культурный геноцид, призывает к терактам и массовым убийствам. Для популяризации своих взглядов злоумышленники занимались изготовлением и распространением экстремистской литературы. Запрещенные издания и нацистскую символику они печатали в собственной подпольной типографии в Дарницком районе Киева и в Харькове. Часть деструктивных материалов неонацисты получали из Российской Федерации.

Распространяли литературу на тайных собраниях и во время тематических вечеринок. Также оперативники СБУ задокументировали распространение злоумышленниками изданий террористической направленности, телеграмм-каналы и закрытые сообщества в социальных сетях с общей аудиторией более 3000 человек.

В ходе обысков по адресам проживания организатора ячейки и по местам изготовления полиграфии изъято более 300 экземпляров нацистских изданий, флаги "третьего рейха", оружие, патроны, взрывчатку, компьютеры, чеки на доставку запрещенной литературы из-за рубежа. Ранее оперативники спецслужбы изъяли в Харькове экстремистскую литературу тиражом в 200 экземпляров.

Продолжается досудебное следствие по факту подстрекательства к совершению терактов. Решается вопрос об объявлении активным участникам группы о подозрениях и привлечении к ответственности других представителей организации.

Агентство Телевидения Новости