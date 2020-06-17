Президент выступил за отмену ВНО

Президент Владимир Зеленский предлагает отменить обязательное внешнее независимое оценивание в этом году. Глава государства внес в Верховную раду соответствующий законопроект. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

В законе прописано, что ученики, которые завершают полное общее среднее образование в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации в связи с карантином из-за коронавируса.

"Получатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию", - указано в проекте главы государства.

Согласно документу, на время карантина дату начала и/или окончания соответствующего учебного года (годов) может определять Кабмин.

Агентство Телевидения Новости