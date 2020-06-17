Крушение легкомоторного самолета в Одессе: умер второй пилот

Число жертв крушения легкомоторного самолета в Одессе увеличилось. В больнице скончался второй пилот. Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Самолет проходил сертификационное испытание. На момент его падения в салоне находились два человека. Во время аварии один пилот погиб, другого госпитализировали. Оба пилота - 1955 года рождения.

"В больнице скончался второй пострадавший. По предварительной информации, причиной аварии могло стать ухудшение самочувствия пилота, который находился за штурвалом", - сообщили в полиции.

Сейчас решается вопрос о создании комиссии, которая изучит техническое состояние самолета. По этим результатам и выводам судебно-медицинской экспертизы о причине смерти погибших примут решение об окончательной правовой квалификации события.

Предварительно инцидент квалифицировали по ч. 3 ст. 276 УК - нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта.

Напомним, сегодня около 12 дня в Одессе разбился легкомоторный самолет "Дельфин", один из пилотов погиб на месте.

Агентство Телевидения Новости