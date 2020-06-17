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Украина открывает пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью

Украина открывает пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью

Кабинет министров принял решение об открытии пунктов пропуска на границе с Россией и Беларусью. В частности, будут возобновлены пешеходное и автомобильное сообщения в пунктах пропуска Дольск и Вильча. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 17 июня.

"Проект… разработан с целью возобновления пешеходного сообщения в пунктах пропуска на государственной границе с Российской Федерацией и Республикой Беларусь и создания комфортных условий для пересечения государственной границы пешеходами на этих участках в связи с постепенным ослаблением карантинных мер в Украине… и возобновление пешеходного движения для граждан Украины и движение автомобильного транспорта в пунктах пропуска… "Дольск" и "Вильча", - говорится в документе.

Отметим, Кабинет министров 13 марта принял решение о введении карантина в Украине, в связи с чем были закрыты пункты пропуска на границе, в том числе с Россией и Беларусью.

Агентство Телевидения Новости

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