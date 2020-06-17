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За последние сутки коронавирус подтвержден у 47 харьковчан

За последние сутки коронавирус подтвержден у 47 харьковчан

За последние сутки в Харьковской области лабораторно подтверждено 57 случаев заболевания COVID-19. 47 из заболевших - харьковчане. Об этом сообщил председатель ХОГА Алексей Кучер.

По его данным, госпитализированы с COVID-19 271 человек (из них 2 подключен к аппарату ИВЛ, 7 - на кислородной поддержке (маске)), 545 - на самоизоляции. С подозрением на COVID-19 госпитализированы 196 человек, 52 - на самоизоляции.

За весь период регистрации в области зафиксировано 2672 случая подозрения на COVID-19 (+73 за последние сутки), из них:

1652 случаи подтверждено;

772 подозрения опровергнут;

774 человека выздоровели;

62 человека умерли.

Агентство Телевидения Новости

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