Коронавирус сдвинул привычное расписание в украинском автоспорте

Ограничения, связанные с коронавирусом, значительно повлияли на профессиональных автогонщиков. Отечественный сезон в автоспорте еще не открыт. Уже традиционно первый этап чемпионата Украины по автокроссу проходит в Харькове. Так произойдет и в этом году, однако значительно позже, чем в течение более двух десятилетий.

Для болельщиков и спортсменов-автомобилистов в течение 23-х последних лет было аксиомой, что чемпионат Украины по автокроссу начинается в мае первым этапом на трассе в Чекасской Лозовой близ Харькова. Но в традиционные для этих гонок сроки, соревнования в Украине по любому виду спорта вообще не проводились из-за коронавируса. Следовательно, и автомобилистам пришлось подстраиваться под форс-мажор, вызванный мировой пандемией коронавируса.

Алексей Беседин, президент автомобильного клуба "Харьков":

Первый раз за 24 года мы перенесли открытие кросса на июль месяц. Потому что у нас, вы знаете, было много неожиданностей, были всякие запреты. И теперь у нас открытие первого этапа чемпионата Украины состоится в июле. Здесь пройдет этап и багги и кузовных автомобилей.

Для того, чтобы провести первый этап чемпионата Украины - гонку "Хадо-Максимум-2020" в июле, трассу в Черкасской Лозовой следует готовить уже сейчас. Кстати, после того, как недавно гоночная дорожка была полностью уничтожена ливнями, автомобильный клуб "Харьков" вынужден был вторично ее прокладывать. Эта трасса считается лучшей в Украине, перепад высот составляет 46 метров, а скорость автомобилей достигает 160 километров в час. Работы по подготовке трассы закончились. И на ней уже провели тренировку гонщики из Киева и Полтавы.

Руслан Холявко, мастер спорта:

Думать нужно в разы больше. Так как на кольце - ехать и "газеты читать" вообще не получается. Иногда даже за приборами нет времени смотреть. То есть очень интересная трасса.

Сезон в этом году обещает быть крайне интересным, ведь только в классе "восьмой национальный" заявлено более двадцати автомобилей. Здесь будут стартовать как новички, так и отечественные звезды автоспорта, в частности Николай Чмых, Николай Соболев и Георгий Дусь. Вообще же автомобильный сезон в Харькове будет открыт уже в этот уик-энд гонкой по автослалому - "Лихолет".

Агентство Телевидения Новости