Под надзором харьковского арбитра Екатерины Монзуль определился первый полуфиналист Кубка Украины по футболу

Полуфинальное противостояние Кубка страны по футболу между "Минаем" и киевским "Динамо" обслуживала женская бригада арбитров во главе с харькочанкой Екатериной Монзуль.

Под присмотром Монхуль первым финалистом Кубка Украины стало киевское "Динамо", одержавшее победу - 2:0. Автором победного дубля стал Миккель Дуэлунд, забивший по голу в первом и втором таймах.

В финале "Динамо" сыграет против победителя второй полуфинальной пары "Мариуполь" - "Ворскла" (Полтава).





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