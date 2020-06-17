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Под надзором харьковского арбитра Екатерины Монзуль определился первый полуфиналист Кубка Украины по футболу

Под надзором харьковского арбитра Екатерины Монзуль определился первый полуфиналист Кубка Украины по футболу

Полуфинальное противостояние Кубка страны по футболу между "Минаем" и киевским "Динамо" обслуживала женская бригада арбитров во главе с харькочанкой Екатериной Монзуль.

Под присмотром Монхуль первым финалистом Кубка Украины стало киевское "Динамо", одержавшее победу - 2:0. Автором победного дубля стал Миккель Дуэлунд, забивший по голу в первом и втором таймах.

В финале "Динамо" сыграет против победителя второй полуфинальной пары "Мариуполь" - "Ворскла" (Полтава).


Агентство Телевидения Новости

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