Часть медиков областного диспансера радиозащиты отказались лечить больных COVID-19

Харьковская областная инфекционная больница, базовая для лечения больных COVID-19, заполнена. Количество заболевших растёт, поэтому необходимо открытие так называемой "второй линни". Скорее всего, это будет диспансер радиозащиты населения. По словам руководителей области, там готовы лечить больных COVID-19, необходимое оборудование есть. Впрочем, часть врачей диспансера отказались это делать.

Новую магистральную линию, по которой поступает кислород, в отделении интенсивной терапии провели, когда стало известно - Минздрав выбрал Харьковский диспансер радиационной защиты как медицинское учреждение "второй линии" для лечения больных COVID-19. Сейчас здесь сорок точек, через которые могут подавать кислород. А вот аппаратов искусственной вентиляции легких в диспансере шесть. Из них нового поколения всего три.

ЭДУАРД ЕФРЕМЕНКО, зав. отделения анестезиологии и интенсивной терапии:

Підвищений тиск, як і підвищена температура, це дозволяє повітрю до крові проникати.

Этот диспансер рассчитан на более чем двести пятдесят пациентов. Предполагается, больных COVID-19 будут лечить в отдельном корпусе. Чтобы соблюсти санитарные нормы, там может быть не более ста пациентов. Готовы начать прием больных, говорит главный врач. Впрочем, по мнению Ирины Пироговой, невозможно, чтобы одновременно здесь лечили и своих обычных пациентов - «чернобыльцев».

ИРИНА ПИРОГОВА, директор Харьковского областного специализированного диспансера радиационной защиты населения:

Я думаю, що це об'єднати буде не можна. В жодному разі. Тоді треба буде або вона тільки під ковід, або лікуються інші пацієнти.

«Чернобыльцам» предлагают другие медицинские учреждения. Но часть бывших пациентов уверены, им могут помочь только здесь - в специализированном медучреждении. К тому же возмущены: их делают второстепенными пациентами.

ВИКТОР ПРОСКУРИН, пациент диспансера:

Здесь обои, которые, кстати, клеили "чернобыльцы" за свои деньги, ремонтировали эту больницу. Если сюда позволить госпитализировать людей больных коронавирусом, мы никогда болдьше не попадем в эту больницу.

COVID-19 - вирус, смертельно опасный из-за возможных осложнений. Поэтому часть врачей и медсестер отказались лечить таких больных. Но есть и такие, что согласились. Говорят, это не ради доплат.

ИРИНА ПИРОГОВА, директор Харьковского областного специализированного диспансера радиационной защиты населения:

Не відмовилось десь тридцять осіб. А відмовилось більше ста.

ИРИНА ФЕДОТОВА, ст. медсестра:

Я не переживаю, так как я выбрала профессию медицинской сестры. Мы всю жизнь в риске находимся. Неважно, что это на данный момент COVID. Мы работаем с разными пациентами.

ИННА ЛИПИСВИЦКАЯ, сестра-хозяйка:

Я бы не хотела работать с больными коронавирусными, потому как у меня 2 детей маленьких и у меня нет возможности, если я заболею, я смогла где-то изолироваться.

Предложат ли тем, кто отказался, уволиться, неизвестно. Если да, то медиков для лечения больных просто не хватит. До сих пор есть их нехватка в областной инфекционной больнице. Впрочем, медики готовы помочь коллегам.

ПАВЕЛ НАРТОВ, директор Харьковской областной клинической инфекцилнной больницы:

Ми можем допомогти і у нас є засоби індивідуального захисту. Ми можем розподілити, якщо там буде недостатня кількість. Якщо буде недостатньо ШВЛів , можемо своїми поділитись.

Начнет ли диспансер принимать больных COVID-19 , окончательное решение за обладминистрацией. Пока же чиновники пытаются решить конфликт с «чернобыльцами» и медиками, которые отказываются лечить больных COVID-19.

Агентство Телевидения Новости