Бывшая «Мисс Колумбия» потеряла ногу (ФОТО)

32-летняя модель, телеведущая и звезда Instagram Даниэлла Альварес, которая в 2011 году завоевала титул «Мисс Колумбия», а в 2012-м принимала участие в международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная» в Лас-Вегасе, лишилась ноги.

Соответствующие снимки были опубликованы в Instagram.

Левую ногу ниже колена пришлось ампутировать из-за осложнений, возникших после операции по удалению опухоли в животе. У молодой женщины развилась ишемия нижних конечностей.

Даниэлла поделилась с подписчиками, которых у нее более 1,6 миллиона, фотографиями и видео из больницы. После операции ее пришли поддержать родственники, а также бывший бойфренд — популярный колумбийский актер Ленард Вандераа, хотя они расстались еще в марте прошлого года.

Альварес не теряет оптимизма. Она говорит, что ей сделают протез, который позволит ей «танцевать, бегать, кататься на велосипеде, плавать и делать все, что нравится». По словам Альварес, она любит свое тело так же, как и раньше.

Источник: golos.ua/

Новости портала «Весь Харьков»