Численность работников Харьковской облгосадминистрации сократят на 20%

Алексей Кучер дал старт реорганизации ХОГА, ряд подразделений будет ликвидировано. Соответствующие распоряжения «О внесении изменений в структуру Харьковской областной государственной администрации» и «О структуре аппарата облгосадминистрации» он подписал 17 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

«Согласно распоряжениям, которые я сегодня подписал, завершится сокращение численности работников ОГА – в целом она сократится на 20% (это около 190 должностей). Также прекращается деятельность 6 юридических лиц. Рабочие процессы будут оптимизированы, в том числе ликвидируем дублирование функций в структурных подразделениях», - сообщил Алексей Кучер.

По его информации, в структуре ОГА также образуется независимое подразделение для распределения средств между структурными подразделениями и РГА.

«Это позволит избежать значительного дисбаланса в размерах заработных плат обычных работников. Убирается ситуация, когда в одном структурном подразделении работники получают заработную плату в 20 тысяч гривень, а в другом - не более 7 тысяч гривень», - пояснил председатель ХОГА.

Кроме того, создаются Департамент цифровой трансформации региона, который обеспечит реализацию современной политики в сфере диджитализации, и Управление внутреннего аудита и правовой проверки, которое будет контролировать деятельность ОГА и РГА, подконтрольных и подотчетных учреждений и организаций в плоскости финансовой дисциплины, расходование бюджетных средств и соблюдение требований законодательства.

«Сейчас готовятся изменения в регламент ОГА. Планируем ввести полноценный и реальный электронный документооборот, минимизировать бюрократические механизмы», - добавил Алексей Кучер.

Он также отметил, что за последнее время из Харьковской ОГА были уволены около 15 госслужащих, которые занимали высокие руководящие должности. На большинство должностей уже назначены новые руководители.

Агентство Телевидения Новости