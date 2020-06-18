Украинцев будут массово тестировать на коронавирус

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявляет, что в Украине по данным моделирования, могут болеть COVID-19 до 132 тыс. человек и чтобы проверить эти возможные данные, Минздрав запускает массовое тестирование методом ИФА.

«В среднем выявляется 30% случаев коронавирусной болезни, все остальные случаи проходят бессимптомно, либо люди не обращаются за медицинской помощью с легкими симптомами. Это происходит во всех странах. Украина не исключение, поэтому мы с Киевской школой экономики проанализировали, что у нас происходит на территории нашей страны - сделали модель», - отметил он.

Ляшко отметил, что в среднем в мире выявляется 30% случаев COVID-19 среди этого количества, Китай в среднем в период вспышки выявлял 31% случай коронавируса.

«Украина в мае доходила до 40 и почти до 45% выявления от модельного количестве случаев. В среднем мы можем сегодня говорить об их модели и по нашей информации, в среднем в Украине возможно потенциально болеют 132 тыс. человек. Эти данные не являются подтвержденными - это модельная ситуация. Чтобы подтвердить эти данные, мы начинаем исследование ИФА - это большое исследование, которое будет проводиться на территории всей страны выборочно на наличие иммунитета среди людей, особенно в городах, пострадавших от вспышек», - отметил Ляшко.

Агентство Телевидения Новости