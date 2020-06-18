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Выборы президента Беларуси: пропал главный соперник Лукашенко

Выборы президента Беларуси: пропал главный соперник Лукашенко

В Беларуси накануне выборов президента пропал Виктор Бабарико - главный соперник действующего президента Александра Лукашенко. Также на связь не выходит его сын Эдуард. Об этом сообщили в штабе политика, передает Sputnik.

Утром в четверг Бабарико, а также его сын Эдуард, руководящий инициативной группой по выдвижению кандидатом в президенты, перестали выходить на связь – по некоторым данным, они доставлены в Департамент финансовых расследований (ДФР).

"Сегодня утром Эдуард и Виктор поехали сдавать очередную часть подписей, собранных вами. Сейчас они не выходят на связь, телефоны не доступны. ДФР дверь не открывает, комментариев не дает", – заявили в штабе.

На минувшей неделе финансовая милиция Беларуси пришла с обысками в Белгазпромбанк, главой которого ранее был Виктор Бабарико. Обыски проводятся в рамках уголовного дела по подозрению в уклонении от уплаты налогов и легализации полученных преступных путем средств. Руководитель КГК заявил о наличии доказательств причастности Бабарико к делу.

Отметим, что выборы президента Беларуси назначены на 9 августа. В них примет участие и действующий президент Александр Лукашенко. Он баллотируется уже на шестой срок.

Агентство Телевидения Новости

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