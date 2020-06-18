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Рада отказалась прекратить депутатские полномочия Вакарчука

Рада отказалась прекратить депутатские полномочия Вакарчука

Верховная рада отказалась прекратить полномочия народного депутата от фракции "Голос" Святослава Вакарчука. Их прекращение поддержали лишь 175 парламентариев.

Кроме того, о сложении полномочий объявила и парламентарий от фракции "Батькивщина" Ольга Белькова. Коллеги поддержали ее решение и отдали за прекращение ее полномочий 343 голоса.

Так, Вакарчук объявил о своем уходе из Рады в четверг, 11 июня, собрав представителей СМИ в Мариинском парке. Нардеп заявил, что его миссией было привести в парламент новых профессиональных людей и он считает ее "частично выполненной".

Парламентарий заявил, что намерен сосредоточиться на "большом образовательном проекте" для молодых лидеров, а "хейтеров" призывает оставить его партию в покое.

Однако в СМИ называли иную причину ухода Вакарчука из Рады. Ее озвучили неназванные источники в "Голосе". По этой версии, во фракции разразились противоречия из-за инициативы по увольнению министра внутренних дел Арсена Авакова. Вакарчук якобы единственный нардеп "Голоса", который отказался подписывать проект об отставке Авакова.

Напомним, на место Святослава Вакарчука в Верховную раду может пройти Алина Свидерская, жена бывшего министра обороны Андрея Загороднюка.

Агентство Телевидения Новости

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