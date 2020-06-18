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Гадалки выманили у пенсионерки около $3 тысяч

Гадалки выманили у пенсионерки около $3 тысяч

Вчера, 17 июня, в дом к пенсионерке пришли две женщины и представились «гадалками». Они заявили, что все семейные несчастья у потерпевшей от «грязных денег», над которыми необходимо провести ритуал очищения. Пенсионерка поверила непрошеным гостям и отдала свои сбережения. Поняв, что ее обманули, сразу обратилась за помощью в полицию.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, установлено, что неизвестные лица отправились в направлении города Балаклея. Работники уголовного розыска провели задержание злоумышленниц и установили их личности. Ими оказались жительницы Славянска - 53-летняя женщина и ее 32-летняя дочь.

Мошенницам сообщено о подозрении в совершении преступления. Сейчас женщин проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Балаклейского района.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Агентство Телевидения Новости

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