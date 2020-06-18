Коронавирус на Харьковщине: новая статистика по районам
За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 55 новых случаев коронавируса и 69 новых подозрений. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 1707, из которых 66 человек умерли, а 786 - выздоровели.
За весь период в регионе зарегистрирован 2741 случай подозрений на COVID-19. Из них:
1707 случаев подтверждено;
794 - опровергнуто;
240 - остаются под подозрением.
География заболевших выглядит так:
1102 1064 - у жителей Харькова (плюс 38 случаев за сутки);
170 163 - Харьковский район (плюс 7 случаев);
57 - Чугуевский район (плюс 1 случай);
50 - Змиевской район;
38 - Первомайский район (плюс 1 случай);
37 – Валковский район;
38 - Дергачевский район (плюс 1 случай);
31 - Боровской район;
26 - Богодуховский район;
21 - Лозовской район;
20 - Волчанский район;
21 - Балаклейский район (плюс 2 случай);
21 - Золочевский район (плюс 3 случая);
17 - Красноградский район;
9 - Шевченковский район (плюс 1 случай);
7 - Зачепиловский район;
7 - Нововодолажский район (плюс 1 случай);
6 - Великобурлукский район;
6 - Купянский район;
6 - Изюмский район;
5 - Сахновщинский район;
4 - Печенежский район;
4 - Краснокутский район;
2 - Коломакский район;
2 - Кегичевский район.