Коронавирус на Харьковщине: новая статистика по районам

За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 55 новых случаев коронавируса и 69 новых подозрений. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 1707, из которых 66 человек умерли, а 786 - выздоровели.

За весь период в регионе зарегистрирован 2741 случай подозрений на COVID-19. Из них:

1707 случаев подтверждено;

794 - опровергнуто;

240 - остаются под подозрением.​

География заболевших выглядит так:

1102 1064 - у жителей Харькова (плюс 38 случаев за сутки);

170 163 - Харьковский район (плюс 7 случаев);

57 - Чугуевский район (плюс 1 случай);

50 - Змиевской район;

38 - Первомайский район (плюс 1 случай);

37 – Валковский район;

38 - Дергачевский район (плюс 1 случай);

31 - Боровской район;

26 - Богодуховский район;

21 - Лозовской район;

20 - Волчанский район;

21 - Балаклейский район (плюс 2 случай);

21 - Золочевский район (плюс 3 случая);

​17 - Красноградский район;

9 - Шевченковский район (плюс 1 случай);

7 - Зачепиловский район;

7 - Нововодолажский район (плюс 1 случай);

6 - Великобурлукский район;

6 - Купянский район;

6 - Изюмский район;

5 - Сахновщинский район;

4 - Печенежский район;

4 - Краснокутский район;

2 - Коломакский район;

2 - Кегичевский район.

Агентство Телевидения Новости