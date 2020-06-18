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Суд решил, что возвращение проспекту Петра Григоренко имени Маршала Жукова было противоправным

Суд решил, что возвращение проспекту Петра Григоренко имени Маршала Жукова было противоправным

Сегодня, 18 июня, Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск областной организации "ВО "Свобода", которая требовала признать противоправным и отменить решение Харьковского горсовета о переименовании проспекта Петра Григоренко и присвоение ему имени советского маршала Георгия Жукова, принятое 26-го февраля. Напомним, тогда "за" проголосовали 52 депутата.

"Иск удовлетворить. Признать противоправным решение Харьковского горсовета от 26.02.2020 №2075/20", - говорится в решении, оглашенном судьей Андреем Слиденко.

На решение суда может быть подана апелляция.

Агентство Телевидения Новости

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