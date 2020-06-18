Россия вошла десятку самых опасных стран мира

Россия вошла в список десяти самых опасных стран мира согласно с ежегодными оценками Института экономики и мира. Обнародованный на официальном сайте учреждения рейтинг составляется по 23 показателям, среди которых - уровень политического террора, количество смертей от внутреннего конфликта и уровень убийств.

«Россия - десятая самая опасная страна мира. Высокая милитаризация России способствует ее позиции в этом списке, также учтен один из самых высоких показателей экспорта оружия на душу населения. Россия, в отличие от других стран в этом списке, имеет рекомендации относительно путешествий уровня 2 от Госдепартамента США с предостережением проявлять повышенную осторожность во время посещения», - говорится в публикации.

Кроме того, специалисты института считают, что Россия восприимчива к транснациональным и местным террористическим группировкам и лицам, склонным к экстремистским идеологиям. «Российские чиновники также произвольно задерживают граждан США, которые могут стать жертвами травли или вымогательства», - говорится в разъяснениях института.

Среди 163 стран мира более опасными, чем РФ, Институт экономики и мира называет Афганистан, Сирию, Южный Судан, Йемен, Ирак, Сомали, Центральноафриканскую республику, Ливию и Демократическую Республику Конго.

Украина в этом списке занимает 14-е место. Отмечается, что страна страдает от сокращения населения из-за высокого уровня эмиграции и смертности, низкого уровня рождаемости, конфликта на востоке с Россией, бедности и коррупции.

Исследователи ежегодно оценивают ситуацию в 163 странах мира, на которые приходится более 99% всего населения мира. Среди факторов, учитываемых исследователями, кроме непосредственного наличия внутренних или внешних конфликтов, войн и проявлений терроризма, также импорт и экспорт вооружений, наличие ядерного оружия, количество убийств, количество заключенных, количество внутренне перемещенных лиц, расходы на оборону и другие факторы.

Агентство Телевидения Новости