В Харьковской области зафиксировали еще 4 смерти от коронавируса

На Харьковщине уже 66 человек скончались от COVID-19. Только за последние сутки умерло четыре человека. Об этом сообщил председатель ХОГА Алексей Кучер.

«К сожалению, за последние сутки имеем 4 летальных исхода: умерли 91-летняя и 63-летняя харьковчанки, 60-летний харьковчанин, 64-летний житель города Люботин», - написал Кучер.

Напомним, по состоянию на 18 июня в Харьковской области подтверждено 1707 случаев коронавируса. Выздоровели 786 человек.

Агентство Телевидения Новости