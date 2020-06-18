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Украинский вратарь "Овьедо" парировал пенальти и пропустил гол после удара бисиклетой

Украинский вратарь Овьедо парировал пенальти и пропустил гол после удара бисиклетой

Украинский голкипер Андрей Лунин, родившийся в Харьковской области, провел яркий матч за испанский "Овьедо".

В поединке 33-го тура испанской Сегунды "Овьедо" встречался с "Депортиво" из Ла-Коруньи.

При счете 1:0 в пользу "Овьедо" Лунин отразил пенальти (этот момент ниже, в видееобзоре матча на 18-й секунде).

При счете же 2:0 футболисты "Депортиво" отыграли первый мяч после того, как Сабин пробил через себя бисиклетой. Лунин даже не попытался парировать мяч, летевший в его ворота, а лишь проводил мяч взглядом (этот момент ниже в видеообзоре матча на 43-й секунде).

Завершился же матч в итоге вничью - 2:2.


Агентство Телевидения Новости

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