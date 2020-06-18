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Суд не удовлетворил апелляционные жалобы защитников потоновцев

Суд не удовлетворил апелляционные жалобы защитников потоновцев

Харьковский суд не удовлетворил апелляционные жалобы защитников трех участников общественной организации «Потон». Постановление апелляционного суда обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, сегодня, 18 июня, апелляционный суд рассмотрел апелляции защитников двух 34-летних и 38-летнего подозреваемых, двое из которых находятся под стражей. Заседания проводились в режиме видеоконференции.

Напомним, 3 июня в Краснокутском районе Харьковской области полицейские задержали пятерых участников вооруженного конфликта с работниками правоохранительных органов. Двум 34-летним харьковчанам суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. Житель Харькова 38 лет и 42-летний житель Краснокутщины арестованы на 60 суток с правом внесения залога в сумме 420 000 гривен. Пятый участник событий, 34-летний житель Краснокутского района, помещен под круглосуточный домашний арест. 12 июня 38-летнего харьковчанина освободили из-под стражи в связи с внесением залога.

Агентство Телевидения Новости

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