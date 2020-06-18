Рассаживание людей в зале в шахматном порядке, попкорн в упаковке и напитки в закрытых бутылках: кинотеатры готовятся к открытию

Дезинфекторы в свободном доступе, температурный скрининг, маски и перчатки для сотрудников, обязательная частая уборка помещений, попкорн в упаковке и напитки только в закрытых бутылках. Со 2 июля в Украине планируют открыть кинотеатры. Сейчас их персонал готовит кинозалы к адаптивному сезону. Говорят, главным требованием является соблюдение социальной дистанции и в очереди, и в зале. Заполнение их не будет превышать 50%, людей рассадят в шахматном порядке. Исключение могут сделать только для тех, кто пришел всей семьей.

Наталья Беляева, директор кинотеатра «Планета Кино»:

Попередньо було рішення, що кожна людина сидить окремо, півтора метри один від одного. Ми звернулись, що якщо це одна родина, якщо квитки куплені з одного аккаунта, з однієї картки, якщо ми маємо підтвердження, щоб вони сиділи разом. Зараз ми чекаємо на підтвердження, чи можемо ми таке робити.

Коронавирус внес изменения не только в порядок посещения кинотеатров, но и в их репертуар. Голливуд тоже на карантине, поэтому главными хитами станут известные блокбастеры и премьеры, которые не успели попасть на большой экран весной.

Наталья Беляева, директор кинотеатра «Планета Кино»:

Ми очікували, що вже на початку липня буде «Тенет», але наразі ми отримали інформацію, що його відклали на декілька тижнів, але ми його побачимо в кінці липня. Нові дати прем’єр ми отримали восени цього рокуу, або навесні наступного. Зараз ми отримали інформацію про повернення таких блокбастерів як "Вартові галактики", также в липні відбудеться премьера «Тролів», яких ми не змогли показати підчас карантину.

Также тем, кто соскучился по кино на большом экране, предложат короткометражки, украинскую "Толоку" и видеоконцерты. Главное, чтобы открытие киносезона опять не перенесли из-за роста заболеваемости.

Так в Харьковской области за последние сутки лабораторно подтверждено 55 случаев заболевания COVID-19, из них 38 у жителей города Харькова. Также новые случаи зарегистрированы в Харьковском, Золочевском, Балаклейском, Чугуевском, Шевченковском, Нововодолажском и Дергачевском районах. Сейчас госпитализированы с COVID-19 294 человека (из них 2 подключен к аппарату ИВЛ, 7 - на кислородной поддержке (маске)), 561 - на самоизоляции. С подозрением на COVID-19 госпитализированы 193 человека, 47 - на самоизоляции. 4 человека, все старше 60 лет, умерли.

Агентство Телевидения Новости