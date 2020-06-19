Джоли решила поддержать дочь и первой сменила пол: как теперь выглядит красотка
Известной голливудской звезде Анджелине Джоли сменили пол, что никого не оставило равнодушным
Фанаты актрисы решили пофантазировать, как бы выглядела известная красотка, если бы была мужчиной, передает Politeka.net.
С помощью одного из приложений, на фото Джоли наложили фильтры и поменяли красотке пол. В результате на снимках перед поклонниками предстал настоящий мачо с короткими волосами, серыми глазами, полными губами и щетиной.
Таким образом, Джоли, сама того не ожидая, поддержала свою дочь в вопросе смены пола, превратившись в мужчину первой.
Данные кадры были обнародованы в одной из фан-групп знаменитости.
"Как насчет этого парня? Анджелина была бы чертовски красивым мужчиной. Некоторые люди просто выигрывают генную лотерею, несмотря ни на что...", - подписали фото авторы поста.
Всего за полчаса пост собрал более 200 лайков и немного комментариев.
«Выглядит точно так же, как ее брат», «Я так не думаю. Ее брат не горячий… а этот парень? Действительно