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В Харькове ищут пропавшего мужчину с психическим расстройством

В Харькове ищут пропавшего мужчину с психическим расстройством

На Харьковщине разыскивают пропавшего 23-летнего Богдана Нсенгиману.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, мужчина 17 июня утром ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

В полиции сообщили приметы разыскиваемого.

Так, Богдан имеет рост 170 см, темные глаза, темные курчавые волосы. Как сообщается, мужчина болен шизофренией.

Он был одет в черную футболку, черные джинсовые шорты, черные босоножки.

Владеющих какой-либо информацией о разыскиваемом просят сообщать ее в Немышлянский отдел полиции по телефонам: 102, 93-50-40 или другим удобным способом.

Агентство Телевидения Новости

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