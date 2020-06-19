На Донбассе погиб боец из Харьковской области

На Донбассе за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинские позиции из запрещенного минскими договоренностями оружия.

Об этом сообщается в утренней сводке пресс-штаба Операции Объединенных сил.

В результате вражеских обстрелов один наш защитник погиб, и еще один воин получил ранения.

Как сообщается на Фейсбук-странице "Vodolaga.com - Новая Водолага" в зоне проведения ООС от пули снайпера погиб житель Харьковщины - 22-летний Богдан Коваленко, который проживал в Новой Водолаге.

По данным ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко Авдеевки враг применил против минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также в темное время суток у этого населенного пункта агрессор использовал снайперское оружие.

В пригороде Марьинки захватчики четыре раза вели огонь из ручных, автоматических противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия по украинским защитникам.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Крымского противник утром выпустил 7 мин калибра 120 мм, а во второй половине дня дважды обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Рядом с населенным пунктом Орехово российские наемники три раза открывали огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По данным разведки, 18 июня украинские защитники уничтожили один вражеский военный грузовик и склад боеприпасов на минометной позиции захватчиков.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север» российские вооруженные формирования обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Крымского. Также противник применил минометы калибра 82 мм на подступах к Шумам.

Как отмечается, украинские защитники приняли исчерпывающие меры для прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, после чего захватчики отказались от дальнейшей активности.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами.

Агентство Телевидения Новости