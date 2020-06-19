На Салтовке мужчина остановил коляску с ребенком, которая выкатилась на дорогу (видео)

На Салтовке мужчина остановил коляску с ребенком, которая выкатилась на дорогу.

Об этом сообщают в соцсетях.

По данным очевидцев, событие произошло на улице Гвардейцев-Широнинцев, в районе магазина «Океан».

«Еще один геройский поступок на дорогах Харькова. Мужчина в припаркованной машине увидел, как коляска с ребенком выкатилась в сторону проезжей части, выбежал из своего авто и остановил ее»,- сказано в комментарии под видео.

Видео момента происшествия также было опубликовано в соцсетях.

На его кадрах можно увидеть, как к проезжей части самопроизвольно двигается детская коляска, в которой находится ребенок, а мужчина бежит по проезжей части и останавливает ее, тем самым предотвращая возможную трагедию.





Агентство Телевидения Новости