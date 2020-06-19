На Харьковщине главу сельсовета суд наказал за админкорупцию

В Харьковской области суд наказал председателя одного из сельских советов Волчанского района за совершение административного правонарушения, связанного с коррупцией.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации начальника отдела прокуратуры Александра Алексейчука, установлено, что в период с мая 2018 года по январь 2020 глава сельсовета при подписании распоряжений о премировании работников сельсовета, включая себя, не сообщал о наличии у него реального конфликта интересов и лично подписывал указанные распоряжения, а в дальнейшем получал премию.

Тем самым чиновник совершал правонарушения, предусмотренные п.п. 1-4 ч. 1 ст. 28 Закона Украины «О предотвращении коррупции», ч. Ч. 1, 2 ст. 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В отношении него составлены 43 протокола о совершении административных правонарушений, связанных с коррупцией, предусмотренных ч. Ч. 1, 2 ст. 172-7 КУоАП.

Суд признал нарушителя виновным и своим постановлением привлек к ответственности - наложил взыскание в виде штрафа. Сейчас постановление суда вступило в законную силу.

Агентство Телевидения Новости