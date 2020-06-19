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Харьковчанина задержали за серию краж из автомобилей

Харьковчанина задержали за серию краж из автомобилей

Правоохранители разоблачили 28-летнего харьковчанина в совершении серии краж из автомобилей.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, 18 июня около 3:55 в полицию поступило сообщение от жителя многоэтажки на улице Ковтуна о том, что неизвестный мужчина разбил стекло в его автомобиле, который стоял во дворе дома. Свидетель происшествия запомнил приметы злоумышленника и сообщил их правоохранителям.

Полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 28-летний харьковчанин, ранее судимый за имущественные преступления. У мужчины были обнаружены похищенные вещи: навигатор, планшет, видеорегистратор и прочее.

По данным полиции, в течение суток злоумышленник обокрал три автомобиля.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

Агентство Телевидения Новости

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