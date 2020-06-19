Яркая победа непобедимого боксера

В Лас-Вегасе главный бой боксерского вечера был отменен из-за коронавируса. Но все равно нашлось, на кого посмотреть

Главным должен был стать поединок в рамках первого полусреднего веса (до 63,5 кг) между экс-чемпионом мира в двух весовых дивизионах Хосе Педрасой из Пуэрто-Рико и американцем Миккелем Леспьером. Соперники взвесиль за день до боя и провели дуэль взглядов, после чего стал известно, что у одного из членов команды Леспьера тест на коронавирус дал положительный результат, и поединок был отменен.

В результате чего главным боем стало противостояние в легком весе (до 61,2 кг) между американцем Габриэлем Флоресом и Хосеком Руисом из Никарагуа. Флорес во втором раунде отправил соперника в нокдаун и бросился добивать. Но Руис выстоял этот раунд, а затем и сумел "дожить" до финального гонга 10-тираунового поединка. Судьи же единогласно отдали победу по очкам с одинаковым счетом Флоресу, выигравшему все 10 раундов - 100:89.





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