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В Минфине назвали объем государственного долга Украины

В Минфине назвали объем государственного долга Украины

Объем внешнего долга Украины составляет 1 трлн 83 млн гривен. Украина выполняет планы по внутренним и внешним заимствованиям государства.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время часа вопросов к правительству.

Так, на сегодня объем внешнего долга Украины превышает один триллион гривен.

"Что касается государственного долга. Я могу сказать цифру государственного долга, которая сегодня есть. В частности, на сегодня внутренний долг составляет 852 миллиардов гривен. А внешний - 1 трлн 83 миллиона гривен", - заявил Марченко.

В то же время министр отметил, что план заимствований до конца года будет выполнен.

"О заимствованиях. В законе "О государственном бюджете" предусмотрены внешние и внутренние источники заимствований. На сегодняшний момент мы полностью выполняем все наши предусмотренные планы заимствований и внешних и внутренних источников. Я гарантирую, что план заимствований до конца года будет выполнен", - добавил он.

 

Агентство Телевидения Новости

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