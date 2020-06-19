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Незаконная вырубка леса на Харьковщине: найден грузовик с древесиной

Незаконная вырубка леса на Харьковщине: найден грузовик с древесиной

На Харьковщине правоохранители во время проверки прилегающей территории обнаружили место незаконной вырубки леса.

Как сообщили в Восточном региональном Управлении Госпогранслужбы, 18 июня, получив оперативную информацию, в лесу недалеко от населенного пункта Устиновка в Великобурлукском районе Харьковской области пограничники обнаружили автомобиль «ГАЗ-66», загруженный срубленными деревьями.

Грузовик был без номерных знаков, водителя рядом тоже не было.

По данному факту пограничники направили в Нацполицию сообщение об обнаруженных признаках преступления, предусмотренного ст. 246 УК «Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса».

Автомобиль и груз передан представителям Национальной полиции.

Злоумышленников, причастных к данной противоправной деятельности, устанавливают.

Агентство Телевидения Новости

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