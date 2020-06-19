Харьковчанин выбросил соседского котенка с пятого этажа, открыто уголовное дело
Полиция расследует уголовное производство по факту жестокого обращения с животным в Индустриальном районе Харькова.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Напомним, о данном инциденте сообщали в соцсетях очевидцы. По их словам, нетрезвый мужчина выбросил котенка с пятого этажа дома на улице Библика. От полученных повреждений животное скончалось на месте.
По данным правоохранителей, 17 июня около 14:00 в полицию обратилась владелица котенка и рассказала о поступке соседа.
На место выезжала следственно-оперативная группа и патрульные полицейские.
Следователи Индустриального отдела полиции внесли сведения по факту происшествия в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.
В настоящее время досудебное расследование продолжается, все обстоятельства преступления устанавливаются.