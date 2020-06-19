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Лобовое столкновение в районе Змиева: трое пострадавших
Сегодня в 8 утра в районе Змиева на трассе Харьков-Гороховатка столкнулись ВАЗ 2115 и BMW: три человека получили травмы.
Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 26-летний водитель BMW, двигаясь в направлении Харькова, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.
С места аварии в больницу были доставлены водитель и три пассажира ВАЗ.
Информация внесена в ЕРДР, обстоятельства устанавливаются.
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