Маленькая жительница Харьковщины нуждается в помощи на лечение

Трехлетняя жительница Чугуева Виктория борется с тяжелым заболеванием легких и нуждается в помощи неравнодушных.

Медики установили у девочки патологию легких - многочисленные мольформации в легких.

«Моя жизнь рухнула шесть месяцев назад, - рассказывает мама девочки Анна, - 9 сентября 2019 года мы чисто случайно узнали, что у нас высокий уровень гемоглобина. Нас положили в харьковскую больницу, в отделение гематологии. Пробыли мы там 3 недели».

После сдачи анализов и обследования в Харькове 20 ноября ребенка прооперировали в киевской больнице и отправили обратно в Харьков.

«Уже после консилиума врачей в Харькове 19 декабря Вике был поставлен диагноз Рандю Ослера Вебера.

На сегодняшний день никакого конкретного лечения мы не получаем, кроме препаратов для разжижения крови и для понижения гемоглобина.

Больше в Украине нам ничем помочь не могут, - констатирует мама девочки и надеется на эффективное лечение ребенка за рубежом.

«Я вас очень прошу, помогите, пожалуйста, спасти доченьку.

Ведь это самое дорогое, что у меня есть», - просит она откликнуться всех, кто может помочь спасти ее дочь.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀

РЕКВИЗИТЫ для помощи Виктории:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀

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