Крупный бизнес Харьковщины перечислил в госбюджет более 11 миллиардов гривен

За 5 месяцев 2020 года крупные предприятия Харьковщины уплатили в Общий фонд государственного бюджета 11,7 млрд. грн., из них в мае в 2020 г. - более 2,8 млрд. грн.

Об этом сообщили в Харьковском региональном Управлении Офиса крупных плательщиков налогов.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма уплаченных налогов увеличилась на 0,9 млрд. грн., или на 8,4%.

Также наблюдается рост поступлений по основным бюджетоформирующим платежам.

Так, перечислено 4,8 млрд. грн. акцизного налога с произведенных подакцизных товаров, что на 29,3% больше, чем в прошлом году. Также обеспечено поступление 0,8 млрд. грн. налога с ввезенных подакцизных товаров, что в 2,6 раз больше, чем в прошлом году.

Кроме того, крупным бизнесом за 5 месяцев текущего года было уплачено 3,9 млрд. грн. налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров и 1,7 млрд. грн. налога на прибыль предприятий.

От крупных работодателей поступило более 0,2 млрд. грн. налога на доходы физических лиц, что на 11% больше показателя 2019 года.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что Законом Украины № 533-IX отсрочено введение РРО-новаций и, соответственно, отложена и презентация бесплатного программного РРО «пРРОсто».

Таким образом:

до 01.08.2020 г. ФЛП-единщики с годовым доходом до 1 млн грн. могут работать без РРО, если не продают бытовую технику, лекарства, медизделия.

с 01.08.2020 г до 31.12.2020 г. ФЛП-единщики 2 и 3 групп с годовым доходом до 1 млн. грн. могут работать без РРО, если не продают бытовую технику, лекарства, медизделия.

А вот ФЛП-единщики 1 группы смогут работать без РРО, торгуя абсолютно любыми товарами (разрешенными для группы 1).

С 01.01.2021 года часть единоналожников групп 2 и 3 утратят РРО-иммунитет: владельцы интернет-магазинов, продавцы ювелирных изделий, торговцы б/у товарами в магазинах (код 47.79 по КВЭД), турагенты, туроператоры, отели и т.п. (код 55.10 по КВЭД), рестораны, кафе, рестораны быстрого обслуживания, продавцы текстиля (кроме торговли за наличные на рынках) и запчастей для автомобилей по перечню, который должен принять КМУ.

Если такие ФЛП будут принимать наличку или оплату картами (в т.ч. через интернет), им необходимо будет установить РРО. Сумма их дохода роли не играет.

Остальные единоналожники групп 2 и 3 с доходом до 1 млн. грн. смогут работать без РРО, если не будут продавать бытовую технику, лекарства и медизделия. А вот ФЛП-единщики 1 группы по-прежнему смогут торговать без РРО, отметили в пресс-службе харьковской налоговой службы.

И начиная с 01.04.2021 г. для всех единоналожников (кроме группы 1) освобождения от РРО больше не будет.

Агентство Телевидения Новости