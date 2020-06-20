Кому отключили воду 20 июня: список адресов

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Новобаварского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Сахновщинская (ч/с), ул. Пестрикова (Бабушкина) (ч/с), ул. Семинарская (Володарского), 27, 29, 31, 33, 35/1, 35/2, 41, 43, 45 до 20:00 20.06.20 г.

А также:

Московский район:

ул. Академика Павлова (ч/с), пр. Московский, 26 до 20:00 20.06.20 г.

Немышлянский район:

пр. Московский, 242/2 (п. №3) до 20:00 20.06.20 г.

Холодногорский район:

ул. Золочевская, 28 (п. №1) до 20:00 20.06.20 г.

Шевченковский район:

ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская) (ч/с), ул. Новомирная (ч/с), ул. Серебряная (ч/с), ул. Авиахимическая (ч/с), пер. Семена Кузнеца, пер. Авиахимический (ч/с), ул. Севастопольская (ч/с), ул. Бородиновская (ч/с), ул. Софиевская (ч/с), ул. Аграрная (ч/с), ул. Феодосийская (ч/с), ул. Товарищеская (ч/с), пер. Товарищеский (ч/с), ул. Тобольская (ч/с), ул. Карагандинская (ч/с), пер. Макеевский (ч/с), ул. Рудаковская (ч/с), ул. Кутузовская (ч/с), ул. Полярная (ч/с), ул. Зачепиловская (ч/с), ул. Дорошенковская (ч/с), ул. Пржевальского (ч/с), въезд 1-й Дорошенковский (ч/с), въезд 2-й Дорошенковский (ч/с), пер. 1-й Дорошенковский (ч/с), пер. 2-й Дорошенковский (ч/с), ул. Вячеслава Чорновола (ч/с), ул. Веселая (ч/с), ул. Макаровская (ч/с) до 20:00 20.06.20 г.

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