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Харьковской блогерше сожгли машину

Харьковской блогерше сожгли машину

Сегодня ночью на Алексеевке сожгли машину известной украинской блогерши Татьяны Коряк. Об этом заявила сама девушка в соцсетях. Она является чемпионкой Украины по фитнес бикини, участницей проекта "Супермама".

Коряк активно поддерживала свою подругу в борьбе против полтавской клиники пластичной хирургии, где ранее ей изуродовали грудь.

"Вот такая цена у борьбы за справедливость, очень досадно", - прокомментировала ситуацию Коряк.


Агентство Телевидения Новости

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