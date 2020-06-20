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Харьковской блогерше сожгли машину
Сегодня ночью на Алексеевке сожгли машину известной украинской блогерши Татьяны Коряк. Об этом заявила сама девушка в соцсетях. Она является чемпионкой Украины по фитнес бикини, участницей проекта "Супермама".
Коряк активно поддерживала свою подругу в борьбе против полтавской клиники пластичной хирургии, где ранее ей изуродовали грудь.
"Вот такая цена у борьбы за справедливость, очень досадно", - прокомментировала ситуацию Коряк.
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