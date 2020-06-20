У 841 украинца выявили коронавирус за последние сутки

За последние 24 часа в Украине зафиксировано 841 новых случаев COVID-19. Таким образом, общее количество заболевших в стране выросло до 35 825 случаев. Об этом свидетельствуют данные карты распространения СНБО.

Известно также, что за сутки от COVID-19 умерло 9 человек в Украине, после чего общее количество летальных случаев возросло до 994. Кроме этого, за день от коронавируса излечились 373 больных, поэтому сейчас количество украинцев, которые побороли недуг, составляет 16 406 человек.

Напомним, за последнюю неделю эпидемиологическая ситуация в Украине ухудшилась, количество новых случаев инфицирования ежедневно растет. Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил эту тенденцию нежеланием украинцев придерживаться правил профилактики коронавируса.

Агентство Телевидения Новости