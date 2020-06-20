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Двери "Электротяжмаша" открыты всем инвесторам, которые серьезно настроены на приватизацию

Двери Электротяжмаша открыты всем инвесторам, которые серьезно настроены на приватизацию

Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко готов открыть двери "Электротяжмаша" всем инвесторам, которые серьезно настроены на приватизацию предприятия, а не просто замену менеджмента на лояльных людей. Об этом Сенниченко рассказал в комментарии главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову. 

Глава ФГИ в частности прокомментировал ситуацию с назначением бывшего менеджера ДТЭК Виктора Бусько директором "Электротяжмаша".

"Сейчас в СМИ выходит много заказных материалов против Фонда госимущества по поводу ситуации с заводом "Электротяжмаш", где проходят обыски правоохранительных органов. В чем причина? В ноябре 2019-го завод передали в ФГИ для проведения приватизации, приватизация запланирована на осень 2020-го. Чтобы подготовить приватизацию, был отобран и назначен Кабмином новый директор "Электротяжмаша", Виктор Бусько. Когда-то он был менеджером ДТЭК, затем за свой счет учился за границей, в Великобритании на MBA, так что опыта у него хватает", - сказал Сенниченко.

Также он разъяснил свою позицию по приватизации предприятия.

"Во-первых, назначение нового менеджмента преследует одну цель – подготовка к приватизации "Электротяжмаша", которая намечена на осень. Только приватизация прекратит эти подковерные коррупционные войны за назначение "своего" директора. Назначен директор, который сможет организовать приватизацию как можно быстрей. А для этого надо навести порядок в финансах и организации, чтобы условия приватизации были максимально выгодными для государства. Бусько внедряет меры экономии, налаживает международную систему отчетности.

Во-вторых, в ходе приватизации мы прекрасно понимаем, что на завод нужен системный инвестор. Он нужен, чтобы создать новые рабочие места, внедрить технологии, расширить производство, платить налоги в бюджет. Именно в этом интерес государства. Мы понимаем, что у завода долги. Но мы ведем диалог с инвесторами, открываем двери для них. Для этих целей на предприятии работает советник международной аудиторской компании KPMG, в ФГИ приступил к работе менеджер по инвестиционным отношениям, создана виртуальная комната данных о состоянии предприятия которая наполняется и скоро будет открыта для всех потенциальных инвесторов.

В-третьих, мы действуем честно, и после таких конкурсов как "Электротяжмаш", как другие крупнейшие предприятия в плане приватизации, все это увидят. Увидят и по справедливой цене приватизации, и по инвестиционным обязательствам, и по качеству инвесторов. Поэтому еще раз обращаюсь ко всем серьезным инвесторам. Если ваша цель – участие в приватизации, а не просто замена менеджмента на госпредприятиях, я буду вашим первым союзником. Я готов принять всех, мы отработаем все вопросы, ответим по всем проблемам. Не надо искать двойное дно там, где открыта дверь", - сказал Сенниченко.

 

Агентство Телевидения Новости

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