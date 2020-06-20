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Чтобы не унижать эскимосов: в США отказались от названия "эскимо"

Чтобы не унижать эскимосов: в США отказались от названия эскимо

Американская компания Dreyer's решила сменить название своего фирменного десерта Eskimo Pie, чтобы не унижать эскимосов — группу коренных народов, проживающих на Аляске, в восточных районах Чукотки, в Гренландии и на севере Канады, сообщает The Wall Street Journal.

"Мы привержены делу достижения расового равноправия и считаем этот термин уничижительным", — сказала главный маркетолог Dreyer's Элизабелл Маркес.

Как сообщает WSJ, это эскимо создали в 1920 году Кристиан Нелсон и кондитер Рассел Стовер. Они придумали название десерта и логотип — образ человека в меховой одежде эскимосов. Спустя два года они запатентовали свое изобретение, а затем продали предприятие. Dreyer's купило его в 2007 году.

Агентство Телевидения Новости

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