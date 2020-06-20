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Лукашенко: "Если я поведу себя демократично, у меня шанс потерять страну вообще"

Лукашенко: Если я поведу себя демократично, у меня шанс потерять страну вообще

На фоне массовых протестных акций в поддержку оппозиционных кандидатов бессменный президент Беларуси Александр Лукашенко констатировал, что может лишиться власти, если будет вести себя демократично. При этом он поставил знак равенства между своим президентством и существованием белорусского государства.

"Не надо меня ставить перед выбором. Если я поведу себя демократично, покажу, что я беленький и пушистенький, у меня шанс потерять страну вообще. И я тогда буду проклят уже в течение года. Никто мне и всем нам не простит уничтожение Беларуси", - заявил  Лукашенко на совещании, которое транслировалось государственными телеканалами в четверг, 19 июня.

"Другой вариант. Меня просто толкают к тому, чтобы Лукашенко пошел на какое-то силовое разрешение этой ситуации", - добавил он.

По словам Лукашенко, он "жизнь положил" на создание "этого независимого суверенного государства". А также заверил, что "не позволит никому сломать страну".

Граждан Беларуси, которым надоело правление Лукашенко, он назвал "заблудшими". Молодежь, которая участвует в протестах, президент упрекнул в том, что она не помнит Беларусь 1990-х "в лаптях и без ничего".

Напомним, выборы президент Беларуси запланированы на 9 августа. Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, намерен в шестой раз баллотироваться на пост президента.

Агентство Телевидения Новости

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