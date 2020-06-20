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Позор в российской Премьер-Лиге. Скандальный матч завершился со счетом 10:1

Позор в российской Премьер-Лиге. Скандальный матч завершился со счетом 10:1

Возобновление чемпионата страны по футболу в российской Премьер-Лиге вышло позорным.

В ФК "Ростов" шесть футболистов заболели коронавирусом, и весь основной состав команды ушел на карантин.

Просьба "Ростова" перенести матч против ФК "Сочи" на более поздний период была проигнорирована. В результате в Сочи поехали 17-летние игроки юношеской команды.

Юноши "Ростова" умудрились на 1-й минуте умудрились даже открыть счет, но затем футболисты "Слчи" ответили 10-ю(!) голами.

В итоге 10:1. ФК "Сочи" стал первой командой в истории российской Премьер-Лиги, забившей 10 голов в одном матче. При этом некоторые футболисты, добывшие столь крупную победу, вместо гордости и радости испытывают позор.

Юношей же "Ростова", вернувшихся домой после столь разгромного поражения, местные болельщики встречали овациями.

Следует еще добавить, что 17-летний вратарь "Ростова" Денис Попов, пропустивший 10 голов, помимо антирекорда российской Премьер-Лиги установил еще и рекорд по наибольшему количеству парированных ударов в одном матче. Попов отразил 15 ударов, в том числе и пенальти.


Агентство Телевидения Новости

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