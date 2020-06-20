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Степанов рассказал, нужно ли носить маску на пляже

Степанов рассказал, нужно ли носить маску на пляже

В Министерстве здравоохранения Украины объяснили, нужно ли носить защитную маску на пляже во время карантина и соблюдать социальное дистанцирование. Об этом на брифинге в субботу рассказывал министр здравоохранения Максим Степанов.

На вопрос, является ли обязательным ношение масок на пляжах, и кто будет следить за соблюдением карантина в этих зонах, Степанов ответил:

"Если мы говорим о пляжах, то соответственно шезлонги, то есть места между гражданами должны быть не меньше, чем полтора метра друг от друга. В таком случае ношение масок не обязательно, но с обязательным соблюдением социальной дистанции... Должны следить за соблюдением карантинных мероприятий органы местного самоуправления вместе с Госпродпотребслужбой".

Агентство Телевидения Новости

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